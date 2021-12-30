Чиновник из администрации Алушты задержан за крупную взятку

В отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, во вторник, 28 декабря, на базе стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя 300 тысяч рублей в качестве взятки. В обмен на деньги представитель администрации Алушты пообещал не реагировать на выявленные прокуратурой нарушения законодательства.

"После получения средств начальник управления муниципального контроля был задержан оперативниками", — прокомментировали в Следственном комитете.

На рабочем месте чиновника прошли обыски. Сейчас следователи устанавливают, причастен ли мужчина к другой нелегальной деятельности.

Ранее пост главы администрации Симферополя покинул Валентин Демидов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию после разговора с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

"Поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов, признал недоработку", — написал Аксёнов в Telegram.

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