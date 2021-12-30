В США полицейские задержали 25-летнего вооружённого мужчину, планировавшего убить американского лидера Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму и основателя Facebook Марка Цукерберга.
Как сообщает NBC, подозреваемого задержали в прошлый четверг. Сейчас Куачуа Брийон Сюн находится в тюрьме. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него в автомобиле винтовку, боеприпасы, заряженные магазины, аптечку и бронежилет.
На допросе у следователей американец рассказал, что составил список "злых личностей", на которых планировал напасть. В этом перечне помимо Байдена, Обамы и Цукерберга, также значилась фамилия Энтони Фаучи — главного инфекциониста США.
Подозреваемый выявил "слабое место" Белого дома и хотел реализовать свой план, однако полицейские его задержали за угрозы в адрес политиков.
Известно, что ранее мужчина работал в калифорнийском супермаркете.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают причины гибели мальчика в подмосковной Дубне.