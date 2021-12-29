Детали поиска замёрзшего насмерть ребёнка в Дубне раскрыли волонтёры

Более 300 человек было задействовано в поисках 11-летнего мальчика, которого обнаружили замёрзшим насмерть в подмосковном городе Дубна. Об этом сообщила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда "Дубна" Оксана Курчицкая.

Информация об исчезновении школьника поступила к правоохранителям 27 декабря. Согласно предварительным данным, он, направляясь в школу, вышел из автобуса не на своей остановке и заблудился. По словам Курчицкой, мальчика искали более суток.

Как сообщила прокуратура Московской области, тело школьника нашли на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. По данным СКР, оно находилось у реки Южной Канавы. Предварительная причина смерти — обморожение.

"Мальчик замёрз. Провалился под лёд в Южную Канаву, вышел на лёд и замёрз", — цитирует Курчицкую NEWS.ru.

Согласно сведениям волонтёров, погибший школьник был из неблагополучной семьи. В школу он добирался самостоятельно.

"Семья неблагополучная. Мальчика … не посадили в социальный автобус, он сел на маршрутку… Социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места… Он вышел сам", — рассказала координатор.

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