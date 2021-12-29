Два тюменца на спор убили незнакомого человека и утопили в болоте

В Тюменской области суд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей региона. Мужчины поспорили на то, что один из фигурантов дела сможет убить первого встречного человека.

Преступление два приятеля совершили ещё в 2015 году, однако отыскать виновных удалось лишь недавно. На момент убийства обвиняемым было 19 и 26 лет. Младший "товарищ" решил доказать старшему, что сможет совершить убийство "первого встречного" человека.

По данным следствия, "под руку" попался пьяный односельчанин. Друзья подобрали мужчину по дороге и пообещали отвезти домой. Сначала злоумышленники сильно избили жертву, а потом отвезли в лес. Пособник дал приятелю штыковую лопату, остриём которой тот трижды ударил жертву по голове.

Тело бросили в лесу, однако, наутро один из подельников вернулся и оттащил труп к болоту, где и утопил.

"Суд назначил подсудимому, совершившему убийство, 17 лет лишения свободы, а его пособнику 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения они будут ограничены в свободе передвижения в течение 1 года. Кроме того, взыскал с осуждённых в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда", — цитирует сообщение регионального СК "Свободная Пресса".

Как и кто обнаружил тело потерпевшего, в ведомстве не уточнили.