В Кузбассе установят памятник шахтёрам и спасателям, погибшим на "Листвяжной"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в регионе планируется установить памятник 46 шахтёрам и пяти спасателям, которые скончались при взрыве на шахте "Листвяжная".

По его словам, место, где будет расположено сооружение, власти Кузбасса согласуют с родными погибших, передаёт ТАСС.

"Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Назначил следующую встречу со всеми родственниками шахтёров и горноспасателей 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник", — сказал Цивилёв.

Он добавил, что уже неоднократно разговаривал с близкими горняков и сотрудников МЧС, которые не выжили при ЧП на "Листвяжной".

Губернатор Кузбасса подчеркнул: все они продолжат получать необходимую помощь. Семьям уже перечислили компенсации из бюджетов всех уровней и от предприятия. Детей погибших планируется сопровождать на всех этапах получения образования. Сейчас решается вопрос об обеспечении семей жильём.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.