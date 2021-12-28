Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в регионе планируется установить памятник 46 шахтёрам и пяти спасателям, которые скончались при взрыве на шахте "Листвяжная".
По его словам, место, где будет расположено сооружение, власти Кузбасса согласуют с родными погибших, передаёт ТАСС.
"Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Назначил следующую встречу со всеми родственниками шахтёров и горноспасателей 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник", — сказал Цивилёв.
Он добавил, что уже неоднократно разговаривал с близкими горняков и сотрудников МЧС, которые не выжили при ЧП на "Листвяжной".
Губернатор Кузбасса подчеркнул: все они продолжат получать необходимую помощь. Семьям уже перечислили компенсации из бюджетов всех уровней и от предприятия. Детей погибших планируется сопровождать на всех этапах получения образования. Сейчас решается вопрос об обеспечении семей жильём.
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