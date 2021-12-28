В городе Чадан Дзун-Хемчикского района Тувы загорелось здание морга. По сообщению экстренных служб, пожар охватил почти всю постройку.
"На момент прибытия первого подразделения горело здание морга открытым пламенем", — цитирует ТАСС сообщение регионального МЧС.
На борьбу с пожаром было привлечено девять человек и четыре единицы техники. Пламя удалось потушить.
В каком состоянии тела и сколько усопших находилось в здании на момент пожара, пока неизвестно.
Не уточняют и то, что произошло с документацией, инвентарём и прочим. Оценку имущества проведут эксперты. Известно, что из живых сотрудников морга никто не пострадал.
Ранее Pravda.Ru писала о происшествии в одном из моргов Красноярского края. Нетрезвый гражданин выломал дверь и влез в здание больницы в поисках ночлега. Однако оказавшись внутри, подвыпившему мужчине пришло в голову проверить "как можно резать людей". Он причинил вред нескольким усопшим скальпелем.
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