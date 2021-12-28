Погиб один член экипажа экстренно севшего вертолёта в Удмуртии

Один из двух членов экипажа погиб в результате экстренной и жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии. Второму человеку врачи оказывают всю необходимую помощь.

По сообщению главы республики Александра Бречалова, спасатели продолжают работу на месте происшествия.

"Спасатели обнаружили совершивший жёсткую посадку вертолёт, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются", — написал Бречалов на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП в Увинском районе республики Удмуртия. В минувший понедельник вертолёт с двумя членами экипажа на борту вылетел на обследование нефтепровода. По какой причине случилась трагедия неизвестно. По сообщению региональных властей, судно вынуждено было совершить экстренную посадку, но плавно сделать это не удалось. От удара о землю летательный аппарат Ми-2 сильно пострадал.

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