В США произошла трагедия накануне Рождества. 29-летний бодибилдер Дино Томассетти застрелил своих родителей-миллионеров, 65-летнего Рокко и 64-летнюю Винчензу, в их особняке в Нью-Йорке. Дино выстрелил отцу в спину, а матери — в голову, затем скрылся с места происшествия.
Как пишет CNN, их дом на Лонг-Айленде стоит 3,2 миллиона долларов.
Известно, что оба его родителя выжили в результате стрельбы, правда, им пришлось перенести операцию. Дино был арестован в штате Нью-Джерси после того, как источники в полиции сообщили Daily Voice, что Дино скрылся с места происшествия на Cadillac Escalade.
На страницах Дино в социальных сетях есть десятки фото и видео, на которых он поднимает тяжести в тренажерном зале.
Семья Томассетти владеет строительной компанией, которая возводит небоскребы в Нью-Йорке. Среди их реализованных проектов — штаб-квартира Goldman Sachs и штаб-квартира Bank of America на Манхэттене. Отмечается, что дедушка Дино был связан с организованной преступностью.
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