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СМИ: покончивший с собой Просвирнин был под наркотиками

Происшествия

Основатель националистического интернет-издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин покончил с собой, находясь под действием наркотических веществ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

СМИ: покончивший с собой Просвирнин был под наркотиками

Ранее в Москве на Тверской улице было найдено тело 35-летнего Егора Просвирнина, который упал из окна своей квартиры. О смерти националиста сообщил в своём Telegram-канале политик Роман Юнеман.

Просвирнин жил в съёмной квартире вместе с семьёй. По данным Mash, в день смерти Просвирнин поругался с женой и опубликовал в Twitter пост на английском языке, в котором написал, что впервые за шесть лет сомневается, должна ли эта женщина воспитывать их совместных детей. Никаких предсмертных записок Просвирнин не оставил.

В настоящее время правоохранители рассматривают две версии случившегося: несчастный случай и суицид.

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал интернет-издание "Спутник и погром" за пропаганду идей национальной и религиозной розни.

 

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