Умер создатель сайта "Спутник и Погром" Егор Просвирнин

В Москве погиб 35-летний основатель националистического интернет-издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин. По данным СМИ, он выпал из окна в центре Москвы. Его тело было найдено рядом с жилым домом на Тверской улице.

"Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье", — написал в своём Telegram-канале политик Роман Юнеман.

По данным Telegram-канала "112", Просвирин жил в съёмной квартире вместе с семьей. Соседи рассказали, что слышали крики в квартире. В момент инцидента дома находилась жена Просвирнина. Никаких предсмертных записок найдено не было.

Просвирнин основал националистическое интернет-издание "Спутник и погром". В 2017 году суд вынес решение о блокировке ресурса по требованию Генпрокуратуры за пропаганду идей национальной и религиозной розни.

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