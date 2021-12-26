Из-за сильного мороза во Владивостоке треснул мост

Во Владивостоке на Рудневском мосту появилась огромная трещина шириной в проезжую часть. По сообщению мэрии города, ЧП произошло из-за аномальных морозов.

"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", — цитирует представителей городской власти РИА Новости.

Согласно информации мэрии, пока движение по мосту не закрывали. План действий мэрия огласит после заключения экспертов.

Аварийный ремонт городской "переправы" провели почти 10 лет назад. В 2018 году водители начали жаловаться на то, что на проезжей начал проседать грунт и появились трещины. Тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом появится новый мост.

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