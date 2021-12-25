Двоих сбежавших из волгоградской колонии осуждённых задержали

Двоих сбежавших из волгоградской колонии осуждённых задержали в Ростовской области. Их нашли сотрудники ГИБДД, которые остановили машину Renault на 167 километре дороги "Котельниково-Песчанокопское".

Как сообщает ГИБДД Ростовской области, автомобилем управлял мужчина 1993 года рождения. В машине также находились ещё два пассажира.

"В салоне также находилось двое пассажиров — 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", — говорится в сообщении.

В итоге граждан доставили в отдел полиции ОМВД России по Сальскому району.

О том, что двое осуждённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде стало известно 24 декабря.

Сбежавшие — уроженцы Краснодарского края, 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней. Они отбывали наказание за кражи.

Возбуждено уголовное дело по факту побега.

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