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В Тюмени у самолёта вспыхнул двигатель во время взлёта

Происшествия

В Тюмени у самолёта вспыхнул двигатель во время взлёта в аэропорту «Рощино».  Борт авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс Тюмень — Ереван.

В Тюмени у самолёта вспыхнул двигатель во время взлёта

В итоге вылет отложили на 10 часов. Большинство пассажиров отправились по домам. 

— Рейс должен был быть в 07:20. При взлёте взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправилась по домам. Новый рейс обещают вечером, - рассказал родственник одного из пассажиров порталу 72.RU 

Горящий двигатель заснял на видео один из пассажиров. На нём видно, как во время взлёта появляются вспышки слева. Причины произошедшего пока неизвестны. 

20 декабря в Тюмени экстренно сели три самолета, летящих до Екатеринбурга из-за погодsы - там была сильная метель.

24 декабря в России два раза подавали сигнал тревоги.  Пассажирский самолёт Краснодар - Санкт-Петербург благополучно сел в Пулково. До этого самолёт Саратов - Москва спустя полчаса после вылета также подал сигнал тревоги. Он успешно приземлился в аэропорту Домодедово.

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Автор: Олеся Киреева
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