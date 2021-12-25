У берегов Греции утонули 11 мигрантов на пути в Италию

Уже вторая лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Греции. По сообщению местных СМИ, 11 человек погибли, ещё 90 чудом выбрались на берег острова Антикитера в Ионическом море.

"Береговая охрана сообщила, что 90 человек — 52 мужчины, 11 женщин и 27 детей — были спасены ночью и рано утром в пятницу на скалистом островке примерно в 235 километрах (145 миль) к югу от Афин", — пишет издание Greek Reporter.

Как уточняют СМИ, мигранты сами позвонили в полицию, сообщили о ЧП и попросили о помощи. Лодка отплыла от побережья Турции. Предполагается, что его конечным пунктом назначения была Италия.

Всего на борту судна было сто человек. Возраст погибших и точный маршрут корабля пока не сообщается.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии у берегов Франции. Из-за неисправности корабля, судно с мигрантами пошло на дно. В результате ЧП погибли 30 человек.

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