Дело о хищении имущества семьи актёра Баталова дошло до суда

Актрису Наталью Дрожжину, её мужа Михаила Цивина и столичного нотариуса Дмитрия Бублия будут судить по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

По информации Следственного комитета РФ, Цивин и Дрожжина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Бублию инкриминируется пособничество в этом преступлении, а также злоупотребление полномочиями частного нотариуса.

Как выяснили следователи, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актёра Баталова и его младшей дочери, в течение нескольких лет помогая им решать бытовые вопросы, а также обеспечивая продуктами и предметами первой необходимости.

Затем злоумышленники, обманув потерпевших, подписали доверенности на распоряжение всеми средствами на их расчетных счетах, после чего сняли с них свыше 20 млн рублей.

Кроме того, при содействии Бублия Цивин и Дрожжина подписали с потерпевшими договоры пожизненного содержания с иждивением. На основании этих документов злоумышленники получили квартиру в 1-м Самотечном переулке, мастерскую актёра, а также долю в квартире на улице Серафимовича.

В настоящее время расследование дела в отношении обвиняемых завершено и направлено для решения вопроса о передаче в суд.

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