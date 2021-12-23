МИД: закон о домашнем насилии в России могут изменить после решения ЕСПЧ

Закон о домашнем насилии в России могут изменить. Такое решение могут принять после того, как Европейский суд по правам человека обязал выплатить Маргарите Грачёвой, потерявшей кисти рук, 370 тысяч евро.

Как сообщает MK.RU, так считает уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

"Вполне может быть, потому что какие-то законодательные инициативы на этот счёт и законопроекты рассматриваются", — заявил представитель МИД.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в стране внесли в Госдуму в 2019 году, но до сих пор не приняли. По словам Лукьянцева, по этой проблеме имеется много позиций, они касаются в основном исторических и религиозных подходов.

Напомним, история с Маргаритой Грачёвой в Серпухове Московской области произошла в 2017 году. Муж увёз жену в лес, полтора часа пытал её и отрубил ей кисти обеих рук. Это была спланированная расправа: Дмитрий Грачёв заранее купил топор и жгуты. После пыток он доставил женщину в больницу и сдался полиции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.