В Петербурге погибла школьница из-за смартфона в ванной

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница скончалась от удара током. Согласно информации, подросток принимала ванну с подключённым к зарядке смартфоном.

Трагедия произошла вчера в частном доме в Сестрорецке Курортного района. Семиклассница получила удар током, несовместимый с жизнью, передаёт РЕН.ТВ.

Девочка подключила смартфон к зарядному устройству, а штекер вставила в удлинитель.

По информации Telegram-канала "Петербург сейчас", тело школьницы нашла мама рано утром. Из ванной ребёнка вытащил бывший муж женщины и тоже получил разряд. Часть провода от зарядного устройства находилось в воде. Реанимировать семиклассницу не удалось.

По какой причине произошло замыкание, пока неизвестно. По сообщению телеканала, 14 лет девочке исполнилось незадолго до происшествия.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Нижнем Новгороде. Там ребёнка ударило током от оголённых проводов возле окна спортзала местной школы. Мальчик погиб на месте. В связи с гибелью ребёнка правоохранители завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причины произошедшего устанавливаются.

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