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Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым

Происшествия

Состояние девочки, найденной в овраге, остаётся тяжёлым. Двух детей пяти и восьми лет нашли в селе Прокудино Саратовской области днем 22 декабря.

Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым

Как пишут "Известия", об этом 23 декабря сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

"Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Как сообщает областная прокуратура, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации.

Дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье, которая не состояла на учётах.

По некоторым данным, задержанная мать — 43-летняя женщина - душила своих детей шарфом, прежде чем выставить на улицу без тёплой одежды. Следователи полагают, что она вышла из себя из-за непослушания детей.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по статьям "Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью".

Полиция уже задержала подозреваемую в другом городе Саратовской области.

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Автор: Олеся Киреева
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