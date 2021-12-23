Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента

Появилось видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьёва, звезды шоу "Ледниковый период". 32-летний фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, как сообщалось ранее, был жестоко избит возле одного из ночных развлекательных заведений в Москве.

Сейчас по обвинению в нападении на олимпийского чемпиона задержаны трое 18-летних парней. Они дают показания следователям.

А между тем в Сети появились сразу два видео той драки: одна — с камер видеонаблюдения, другая — снятое спутницей фигуриста.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, Соловьёв начал драку первым, реагируя на какие-то слова одного из оппонентов, он толкнул его в грудь. После этого в конфликт вмешались остальные участники потасовки.

Во втором ролике (см. в прикреплённом видео) начало драки, что называется, "в полный рост". И на нём сквозь "отборный русский ненормативный" прорываются увещевания кого-то из парней:

"Братишка, он Олимпийский чемпион, он за нас выступал. Он за нас".

Напомним, за нападение и избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва полицейскими были задержаны 18-летний Владислав Смирнов и 18-летний Владислав Яковцев. Оба — студенты юрфака.