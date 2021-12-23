Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ.

По информации республиканского СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Инцидент на ТЭЦ случился в ночь на 23 декабря. Как выяснили следователи, из-за короткого замыкания загорелись силовые провода в кабельном отсеке. В следственном управлении полагают, что это произошло из-за нарушения требований обеспечения безопасности.

Согласно сведениям республиканских властей, в результате пожара, площадь которого составила 60 квадратных метров, никто не пострадал.

Сообщается, что из-за аварии отключились четыре отопительных котла и турбогенератор ТЭЦ.

В связи с этим в Улан-Удэ отключили горячую воду в сотнях домов и десятках объектов соцсферы.

"Отключённых от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров — 791 МКД", — говорится в сообщении созданного в связи с аварией на ТЭЦ оперштаба.

В связи с инцидентом в городе, где температура воздуха в настоящее время составляет минус 30 С, ввели режим ЧС.

На ТЭЦ ведутся восстановительные работы, в которых задействовано около 100 человек.

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