Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ.
По информации республиканского СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
Инцидент на ТЭЦ случился в ночь на 23 декабря. Как выяснили следователи, из-за короткого замыкания загорелись силовые провода в кабельном отсеке. В следственном управлении полагают, что это произошло из-за нарушения требований обеспечения безопасности.
Согласно сведениям республиканских властей, в результате пожара, площадь которого составила 60 квадратных метров, никто не пострадал.
Сообщается, что из-за аварии отключились четыре отопительных котла и турбогенератор ТЭЦ.
В связи с этим в Улан-Удэ отключили горячую воду в сотнях домов и десятках объектов соцсферы.
"Отключённых от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров — 791 МКД", — говорится в сообщении созданного в связи с аварией на ТЭЦ оперштаба.
В связи с инцидентом в городе, где температура воздуха в настоящее время составляет минус 30 С, ввели режим ЧС.
На ТЭЦ ведутся восстановительные работы, в которых задействовано около 100 человек.
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