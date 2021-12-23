Против матери выброшенных в овраг детей под Саратовом возбудили уголовное дело

Согласно сообщению управления СКР по Саратовской области, против матери найденных в овраге детей возбудили уголовное дело и решается вопрос о мере пресечения. Следователи полагают, что она не просто отнесла двоих несовершеннолетних на мороз, но и пыталась перед этим их задушить.

Мать вынесла раздетых детей на мороз и бросила в овраг саратовского села - мальчик погиб

Следствие подозревает женщину в преступлении по двум статьям: "убийство" и "покушение на убийство".

"По данным следствия, 22 декабря 2021 года в утреннее время 43-летняя женщина, находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания в частном домовладении по улице 2-ая Заречная в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области. Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни", — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, после всех издевательств женщина вынесла бездыханных детей на мороз и бросила в овраг недалеко от дома. Как уточняют правоохранители, и дочь, и сын были раздетыми.

Кроме того, правоохранители отметили, что мать пыталась скрыться из села, но была найдена в городе Энгельсе.

В результате происшествия восьмилетний мальчик погиб, а пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу.