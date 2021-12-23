В Улан-Удэ могут эвакуировать жителей из-за аварии на ТЭЦ

В случае неблагоприятного сценария после масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ власти могут отселить людей во временные пункты, заявил глава города Игорь Шутенков.

Под "неблагоприятными последствиями" мэр обозначил отключение более тысячи домов от электроэнергии, а также проблемы с отоплением.

"Определяем пункты временного размещения. <…> В случае самой неблагоприятной ситуации будем принимать решение по отселению людей", — цитирует Шутенкова РИА Новости.

Задымление на ТЭЦ-1 произошло сегодня утром. По сообщению региональных властей, ЧП произошло из-за возгорания проводки, вследствие чего пришлось отключить четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня.

Кроме того, власти приостановили работу школ и детских садов. В данный момент подачу горячего водоснабжения в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города ограничили.

Как уточнил Шутенков, ликвидировать последствия аварии необходимо максимум за шесть часов.

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