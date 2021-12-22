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Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал адвокат Кокорина

Происшествия

Адвокат российского футболиста, нападающего итальянского клуба "Фиорентина" Александра Кокорина Александр Дубровинский рассказал, какое наказание могут понести трое мужчин, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва в центре Москвы в ночь на 21 декабря.

Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал адвокат Кокорина

В беседе с KP.RU злоумышленникам за их агрессию "светит" до 3 лет лишения свободы. Юрист уточнил, что больший срок за это преступление маловероятен, потому что жизни спортсмена напавшие своими действиями не угрожали, но то, что они нанесли ему побои как минимум средней тяжести, — очевидно.

"Мне кажется, это побои средней тяжести — 112 статья. Ну а 112 статья предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Там есть ещё принудительные работы lо трёх лет, арест до шести месяцев, но вот мне кажется, что всё-таки угрозы жизни как таковой не было, со слов опять-таки, но вот побои средней тяжести, мне кажется, налицо", — объяснил свою точку зрения Дубровинский.

Адвокат считает, что действия напавших на фигуриста не подходят под статью "Хулиганство". Плюс не в их пользу говорит тот факт, что они избивали спортсмена втроём.

Ранее стало известно, что избившие Соловьёва студенты раскаялись в содеянном. Против них открыто уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

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Конфликт с избиением фигуриста Соловьева начался с зажигалки
Автор: Светлана Нерадовская
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