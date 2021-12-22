Врачи: у избитого фигуриста Соловьёва ушиб головного мозга средней тяжести

Врачи рассказали о состоянии российского фигуриста Дмитрия Соловьёва. Спортсмен находится в больнице.

"Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия", – сообщают "Известия".

В ночь на 21 декабря спортсмена избили трое мужчин в центре Москвы. Поводом послужило то, что олимпийский чемпион заступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову.

Подозреваемых уже задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Избившими оказались студенты из Читы.

Ранее Pravda.Ru писала, что спортсмена поддержала российская фигуристка Евгения Медведева. Она напомнила о внутренних качествах Соловьёва, назвав его спокойным и очень достойным человеком, и выразила надежду, что они снова скоро смогут увидеться, несмотря на полученные им травмы.



Также Соловьёва поддержала телеведущая Ольга Бузова. Она выразила свою безоговорочную поддержку фигуристу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал напавших людей подонками, и заявил, что они должны понести серьёзное наказание.

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