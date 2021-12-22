Военного, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии, помогают искать кинологи

К поискам пропавшего в результате схода лавины в Южной Осетии военного присоединились кинологи. Об этом представители экстренных служб уведомили РИА Новости.

Накануне, 21 декабря, стало известно, что сошедшая в Южной Осетии лавина накрыла пятерых военнослужащих Южного военного округа. Снежная масса сошла в 18:20, недалеко от входа в Рокский тоннель. Спасателям удалось достать из-под снега четырёх пострадавших. Двое найденных погибли, двоих доставили в госпиталь.

Ещё одного человека до сих пор продолжают искать. В его поисках задействованы Центр управления сил МЧС Республики Южная Осетия, Национальный центр управления обороной РФ и Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России.

"К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники", — сообщили журналистам.

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