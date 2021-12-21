Сход лавины в Южной Осетии: пятеро российских военных оказались под снегом

В горах Южной Осетии произошёл сход лавины. Снегом завалило пятерых военнослужащих Южного военного округа. Ведутся поиски двоих из них, трое уже получили медпомощь.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Трое военных получили травмы лёгкой степени тяжести. Военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии ищут двоих россиян. В поисковых работах участвуют 20 человек и две единицы спецтехники.

Ранее в горах республики Северная Осетия снежная лавина накрыла группу туристов.

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