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Похищение такси закончилось тройным ДТП в Москве

Происшествия

Обстоятельства похищения такси и тройного ДТП с его участием выясняют правоохранители в Москве.

Похищение такси закончилось тройным ДТП в Москве

Как сообщили "Вестям Подмосковья" в региональном управлении МВД, в преступлении подозревают ранее судимого 30-летнего мужчину. По информации полицейских, преступление было совершено в Домодедовском округе столицы. Как выяснили правоохранители, подозреваемый, стоя на проезжей части, вынудил снизить скорость автомобиль такси. Затем злоумышленник ударил ногой по бамперу машины.

Сообщается, что таксист вышел осмотреть автомобиль, не заглушив его. После этого подозреваемый сел за руль и уехал. Во время движения мужчина не справился с управлением, в результате чего такси столкнулось с двумя машинами. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Сумма ущерба от аварии составила около 2 млн рублей.

Полицейские задержали злоумышленника на одной из станций метро. В настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Грабёж". Мужчина заключён под стражу.

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Мигранты угнали такси
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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