Подозреваемого в поджоге гипермаркета задержали в Томске

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске.

По информации регионального ГУ МВД, по подозрению в преступлении задержали горожанина 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он не смог внятно объяснить причины своего поступка.

По информации пресс-службы «Ленты», задержанный по подозрению в поджоге работал в подрядной организации гипермаркета.

"Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале", - цитирует сообщение компании РИА Новости.

Гипермаркет на улице Елизаровых загорелся 21 декабря. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. С места происшествия эвакуировали около 200 человек.

В горевшем здании обрушилось около 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Были зафиксированы взрывы пиротехники.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога гипермаркета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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