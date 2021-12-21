Президент РФ Владимир Путин осведомлён о ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, доложили ли президенту о происшествии представитель Кремля, отметил, что в СМИ достаточно информации об этом инциденте.
"Эта информация доступна для всех, в то числе для президента", - цитирует Пескова ТАСС.
По словам представителя Кремля, делать какие-то выводы по поводу ДТП с участием машины Цивилёва пока рано.
"Сейчас говорить о результатах расследования этого ДТП не приходится, прошло слишком мало времени", — сказал Песков.
Напомним, автомобиль губернатора Кемеровской области, в котором ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная", попал в ДТП 21 декабря около 9.00 по местному времени неподалёку от поселка Карагайла Прокопьевского района. В результате инцидента глава региона не пострадал.
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