17 детей получили химические ожоги в бассейне сауны в Улан-Удэ

При посещении одной из саун Улан-Удэ пострадали 17 детей. 19 декабря они находились в СПА-комплексе с родителями. Все получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи во время купания в бассейне.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Бурятии, к травмам глаз могла привести повышенная концентрация в воде дезинфицирующих веществ.

"Компания сразу покинула заведения, нескольким из детей потребовалась медицинская и врачебная помощь", — отметили следователи.

СК начал проверку инцидента. Взяты пробы из бассейна, назначены судебно-медицинские исследования.

Следственный комитет 13 декабря также возбудил уголовное дело по факту отравления людей парами хлора в частном бассейне в Казани. Шестеро пострадавших госпитализированы, трое проходят амбулаторное лечение.

Ранее Pravda.Ru рассказала, можно ли отравиться хлоркой в бассейне. По словам экспертов, в чистом виде данное дезсредство сегодня запрещено в подобных учреждениях.

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