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Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте

Происшествия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в ДТП, когда ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".

Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте

Как сообщается в Telegram-канале главы региона, авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла. Цивилёв находился в служебном автомобиле.

"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медпомощь", — сказано в официальном сообщении.

В пресс-службе администрации Кузбасса уточнили, что губернатор не пострадал в ходе ДТП. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины аварии. На месте происшествия работает бригада скорой помощи.

ЧП на шахте "Листвяжная" произошло 25 ноября. В момент взрыва под землёй находились 285 сотрудников. В результате трагедии погиб 51 человек. По факту аварии возбуждены два уголовных дела, арестованы несколько подозреваемых.

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Автор: Юлия Миленина
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