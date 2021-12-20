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Правоохранители обнаружили в тайнике кассирши из Ачинска более 2 млн рублей

Происшествия

Полицейские в Ачинске обнаружили тайник кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в краже более 22,5 миллионов рублей из банка.

Полицейские нашли тайник кассирши из Ачинска с крупной суммой денег

Тайник был оборудован в гараже. Правоохранители изъяли оттуда два миллиона рублей. Также стражи правопорядка нашли 180 тысяч рублей при обысках по месту жительства Григорьевой и её родственников, сообщили в МВД.

В начале декабря сотрудники банка в Ачинске (Красноярский край) обнаружили пропажу 22,5 миллионов рублей. В ходе разбирательств выяснилось, что деньги похитила 30-летняя Анна Григорьева. 16 декабря суд арестовал женщину до 7 февраля 2022 года. Позже под стражу был заключён и муж кассирши. По данным следствия, Денис Григорьев заставил жену совершить преступление, чтобы погасить свои долги за азартные игры. Известно, что задолженность перед кредитными организациями составляет 770 тысяч рублей.

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Автор: Игорь Рябов
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