Правоохранители обнаружили в тайнике кассирши из Ачинска более 2 млн рублей

Полицейские в Ачинске обнаружили тайник кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в краже более 22,5 миллионов рублей из банка.

Полицейские нашли тайник кассирши из Ачинска с крупной суммой денег

Тайник был оборудован в гараже. Правоохранители изъяли оттуда два миллиона рублей. Также стражи правопорядка нашли 180 тысяч рублей при обысках по месту жительства Григорьевой и её родственников, сообщили в МВД.

В начале декабря сотрудники банка в Ачинске (Красноярский край) обнаружили пропажу 22,5 миллионов рублей. В ходе разбирательств выяснилось, что деньги похитила 30-летняя Анна Григорьева. 16 декабря суд арестовал женщину до 7 февраля 2022 года. Позже под стражу был заключён и муж кассирши. По данным следствия, Денис Григорьев заставил жену совершить преступление, чтобы погасить свои долги за азартные игры. Известно, что задолженность перед кредитными организациями составляет 770 тысяч рублей.