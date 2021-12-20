Лечение зубов закончилось гибелью ребёнка в Забайкалье

Обстоятельства смерти двухлетнего мальчика после лечения зубов в частной стоматологии выясняют следователи в Забайкальском крае.

По информации регионального следственного управления СКР, зубы ребёнку лечили в одной из частных медцентров Читы. Сообщается, что лечение проводилось под общим наркозом.

"После пробуждения малолетний пациент почувствовал недомогание и был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней", — говорится в сообщении.

Как полагают сотрудники СКР, смерть мальчика стала следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками.

В настоящее время в связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Его передали сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств инцидента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.