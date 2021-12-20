В МВД Польши отреагировали на обвинения в убийстве мигрантов и волонтёров

Замглавы МВД и администрации Польши Мачей Вонсик заявил, что рассказ польского военнослужащего, попросившего убежище в Белоруссии, об убийстве мигрантов и волонтёров на границе представляет собой "высосанную из пальца историю".

По словам заместителя министра внутренних дел, в Польше никто не верит в слова этого гражданина. Вонсик подчеркнул, что сейчас мужчина активно выступает на белорусском телевидении с многочисленными обвинениями.

"Он говорит, что Пограничная стража или Войско польское убивают волонтёров, что он видел два таких случая. Только не одна из гуманитарных организаций не заявила о пропаже своего волонтёра, пытавшегося помогать мигрантам", — сказал он в эфире "Польского радио".

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Польши выразил несогласие с проводимой властями миграционной политикой.

Как рассказал польский солдат-перебежчик в эфире белорусского телеканала, силовики систематически убивали беженцев. Кроме того, он утверждает, что из-за их действий погибли два добровольца.

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