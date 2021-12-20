В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца

В Удмуртии возбудили уголовное дело после нападения 12-летнего подростка с ножом на врача. Он сделал это по указанию отца, который привёл сына на приём и был недоволен порядком сдачи медицинских анализов.

По данным следствия, 18 декабря мужчина с сыном, у которого была температура, обратился в инфекционную больницу. Там произошёл конфликт с заведующим отделением. Мужчина дал указание сыну ударить врача ножом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, парень нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот. Причинён тяжкий вред здоровью. Врач госпитализирован, ему оказывают медпомощь.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — сказано в сообщении.

Мужчину заключили под стражу. Его сына проверит судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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