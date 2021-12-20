Два российских аэропорта эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Эвакуацию пришлось проводить в двух аэропортах России из-за сообщений об их минировании 20 декабря.

По информации источника "Интерфакса", в понедельник эвакуировали аэропорт "Гагарин" в Саратове.

"На почту поступило сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы. Пассажиры выведены из здания аэропорта", — рассказал собеседник агентства.

В аэропорту агентству заявили, что проводят "мероприятия, связанные с обеспечением безопасности".

Эвакуацию проводили 20 декабря также в аэропорту Южно-Сахалинска.

По информации пресс-службы аэропорта, сообщение о его минировании было получено в понедельник около 15.00 по местному времени. Пассажиров и персонал аэропорта эвакуировали.

Правоохранители начали проверку в связи с поступившим сообщением. По ее итогам бомбы в аэропорту не обнаружили. После этого пассажиров вернули в здание. В настоящее время аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

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