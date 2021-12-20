Пронесшийся по территории Филиппин тайфун Rai оставил после себя не только разрушения. На текущий момент известно о 208 погибших. Ещё 58 человек числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства страны.
Стихия бушевала с четверга. Началось всё с того, что на остров Сиаргао обрушился тайфун Одетта. Более 300 тысяч местных жителей и туристов были эвакуированы.
В воскресенье шторм переместился в центральные и южные провинции архипелага. Больше всего пострадал, по данным спецслужб, регион Центральная Висайя, который включает провинцию Бохол, где расположены некоторые из самых популярных туристических направлений страны, включая места для дайвинга.
О том, есть ли среди пострадавших от стихии россияне, пока сообщений нет.
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