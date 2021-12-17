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Инструктор по выживанию: истёкшего кровью пассажира можно было спасти

Происшествия

Специалист по выживанию Михаил Макеев и эксперт по безопасности в природе Михаил Ярин прокомментировали происшествие, в ходе которого москвич поранил ногу при входе в автобус и скончался от потери крови. По словам инструкторов, на месте мужчины мог быть любой человек.

Инструктор по выживанию: истёкшего кровью пассажира можно было спасти

Как отметил Макеев, люди способны повредить артерию, важнейший сосуд, и пострадать от быстрой потери крови. Всего есть лишь полторы-две минуты, чтобы спасти человека, пояснил специалист. Он сказал, что в таких ситуациях необходимо пережать повреждённую артерию и прекратить кровотечение. Запрещено делать непрямой массаж сердца, поскольку кровь быстрее покинет организм через открытый сосуд, что приведёт к летальному исходу, подчеркнул инструктор.

Он также добавил, что можно использовать ткань, если поблизости нет аптечки. Если рана на ноге или руке, необходимо согнуть конечности, сказал Макеев.

"Наложенный жгут мог спасти жизнь этому человеку. Максимум, что ему бы грозило, — ампутация конечности, если бы медики не успели приехать достаточно быстро. Пострадавшему в такие моменты не нужно делать ни искусственного дыхания, ни массажа сердца: когда течёт водопровод, службу газа не вызывают!" — заявил Ярин в беседе с Телеканалом "360".

Ранее сообщалось, что умерший от потери крови в автобусе мужчина отказался от помощи других пассажиров. По предварительной информации правоохранителей, он страдал из-за хронического заболевания вен.

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⚡️Опубликованы кадры из автобуса, в котором от потери крови погиб мужчина
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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