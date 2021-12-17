ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза

Сотрудники ФСБ задержали учащегося одного из университетов Москвы за попытку вовлечения студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, молодого человека, являющегося сторонником запрещённой в РФ организации "Исламское государство"*, задержали в студенческом общежитии. Операция по задержанию подозреваемого была проведена при участии полиции и силовой поддержке Росгвардии.

Сообщается, что задержанный является гражданином одной из республик Средней Азии. По данным силовиков, учась в Москве, молодой человек допускал в интернете высказывания, оправдывающие деятельность террористов, занимался распространением материалов, способствующих формированию негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям, а также призывал к вооружённой борьбе за установление халифата на территории Ирака и Сирии.

В настоящее время в отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма".

*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.

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