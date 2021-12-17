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Мужчина поранил ногу в московском автобусе и умер от потери крови

Происшествия

В Москве мужчина умер в автобусе, причиной его смерти стала рана, которую он получил на ступеньках при входе в транспорт.

Мужчина поранил ногу в московском автобусе и умер от потери крови

Пассажир поранил ногу и стал быстро терять кровь, однако помощь от окружающих его граждан он принимать не стал.

"Известно, что гибель не носит криминальный характер. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови", — передаёт агентство РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.

Следователи планируют провести проверку после случившегося. По предварительным данным следствия, у мужчины было хроническое заболевание вен.

Ранее Pravda.Ru писала, что в московском метро погиб человек, попытавшийся спасти шагнувшего на рельсы самоубийцу. Трагедия произошла на станции "Сходненская" в северо-западной части российской столицы.

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Автор: Елена Федорова
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