Школьница провалилась в яму с кипятком в Подмосковье

Обстоятельства получения ожогов 11-летней девочкой по пути в школу выясняют следователи в Московской области.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл утром 16 декабря в городе Орехове-Зуеве. Там шедшая в школу девочка провалилась в яму с кипятком.

В результате инцидента ребёнка госпитализировали с ожогами обеих ног.

По факту происшествия в Орехове-Зуеве следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

В рамках расследования дела планируется допросить родителей школьницы и провести судебно-медицинскую экспертизу. Следователи намерены выяснить также, какие меры приняты в городе для исключения подобных случаев в будущем.

Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки в связи с травмированием девочки. Сотрудники прокуратуры планируют, в частности, оценить исполнение в Орехове-Зуеве требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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