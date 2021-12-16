Суд арестовал кассира из Ачинска, которая украла больше 20 миллионов рублей

Суд определили меру пресечения для кассира из Ачинска, которая украла в отделении "Альфа-банка" больше 20 миллионов рублей. Анну Григорьеву отправили в СИЗО почти на два месяца.

По сообщению регионального главка МВД, в изоляторе женщина пробудет до 7 февраля.

"Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня", — цитирует ведомство официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее Pravda.ru писала о крупной краже в одном из ачинских отделений "Альфа-банка". Сотрудница похитила из кассы 15 млн рублей, а также более 49 тысяч долларов и свыше 49 тысяч евро. Спустя неделю женщина сама явилась в полицию и рассказала, что отдала все краденые средства якобы шантажистам.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата".

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