Чуть было не рвануло: в США эвакуировали базу ВВС

Резервная база ВВС США Хоумстед, расположенная в штате Флорида, была эвакуирована в среду вечером после того, как в этом районе, как сообщается, обнаружили взрывное устройство.

Резервная авиабаза Хоумстед подтвердила, что эвакуация базы была вызвана "инцидентом, связанным с поврежденным самолётом".

"Персонал базы по чрезвычайным ситуациям координировал действия с местными правоохранительными органами, чтобы очистить прилегающие к базе территории", — заявили военные, добавив, что "как только повреждённое здание было проверено, людям разрешили вернуться".

В результате инцидента никто не пострадал.

Днём Хоумстед предупредил местных жителей, чтобы они держались подальше от этого района и "оставались в своих домах" до дальнейшего уведомления.

Один неназванный источник сообщил местному новостному изданию CBS4 Miami, что база была эвакуирована из-за того, что взрывоопасный предмет "оторвался и покатился".

"Устройство не взорвалось, но, опасаясь, что оно может взорваться, части базы были эвакуированы, поскольку лётчик на базе пытался его локализовать и обезопасить", — сообщили в CBS4 Майами, добавив, что власти считают: ситуация находится под контролем.