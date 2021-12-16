Семь граждан США, а также два доминиканских пилота погибли при падении частного самолёта Gulfstream GIVSP. Судно пыталось совершить аварийную посадку в аэропорту Санто-Доминго.
По сообщению авиакомпании, самолёт разбился вскоре после вылета из воздушной гавани Ла-Исабела.
"Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из её самолётов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", — говорится в аккаунте компании в Twitter.
По предварительным данным, на борту самолёта находились шесть человек с американским гражданством, два пилота и ещё один пассажир — с доминиканским. По какой причине судно "не дотянуло" до посадочной полосы пока неизвестно.
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