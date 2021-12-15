Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали 160 человек

Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек. Еще 300 человек находятся на крыше здания.

Как сообщают "Известия", госпитализировали восемь человек. Мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет попали в больницу с отравлением дымом. У одной женщины травмы ног.

Пожар в здании Всемирного торгового центра начался в районе Козуэй-бэй на острове Гонконг в 7.37 по московскому времени. В Китае было 12.37 — в это время у работников обеденный перерыв. В здании находились в основном посетители магазинов и ресторанов.

Сейчас пожарные присвоили возгоранию третий уровень из пяти. Причины пожара неизвестны.

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