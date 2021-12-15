Блогер Михаил Литвин прокатился на авто по торговому центру в Подмосковье

Блогер Михаил Литвин, лишённый водительских прав, прокатился на автомобиле прямо по ТЦ в Подмосковье. Соответствующий ролик он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

На видеозаписи видно, как он подъезжает к оператору и с улыбкой на лице начинает рассказывать, что права ему до сих пор не вернули, поэтому пришлось "выкрутиться", арендовав весь комплекс для гонок. Затем Литвин направился к охраннику, чтобы узнать, как доехать до итальянского ресторана.

И хотя ролик снят в позитивном ключе, сотрудники прокуратуры уже запустили проверку.

В ведомстве сообщили, что блогер лишён права управления транспортными средствами с мая 2021 года на четыре месяца.

"Сдал водительское удостоверение лишь в августе 2021 года и до настоящего времени в органы столичной Госавтоинспекции за их получением не обращался, соответствующий экзамен не сдавал", — прокомментировали в прокуратуре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.