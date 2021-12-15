Серпуховский "взрыватель" признался, что совершил ошибку в расчётах

Владислав Струженков, устроивший взрыв в Серпухове, совершил ошибку в расчётах. Как сообщает Telegram канал SHOT, в этом он признался следователям. Юноша был уверен, что взрыв произойдёт в помещении приходской школы, а не на входе в неё.

Pravda.Ru писала, что парень мечтал устроить массовое убийство. По его словам, других мотивов у него не было. Друг совершившего взрыв — Никита Корчагин — сознался в том, что они делали бомбы вместе. Для этого у них было своё "убежище" в лесу. Корчагин слышал от Струженкова заявления об убийстве людей, но не верил в них.

ЧП произошло утром 13 декабря. В результате взрыва пострадали восемь человек, в основном дети.

Как отметили в правоохранительных органах, Владислав Струженков "сидел" на компьютерных играх, в том числе шутерах.

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