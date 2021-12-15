У женщины, которая скончалась в Уфе, было обожжено 90 процентов тела. Она подожгла себя возле местной больницы 9 декабря, а скончалась в ночь на 15 декабря.
Как пишет MK.RU, пенсионерке было 64 года. Она находилась в реанимации неделю.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что инцидент произошёл возле больницы РЖД на проспекте Октября. Охранник, увидев происходящее, выбежал с огнетушителем и потушил огонь.
Как рассказала агентству "Башинформ" главный врач клиники РЖД Индира Сахаутдинова, она никакого отношения к медучреждению не имела. Не работала там и не лечилась. У входа в больницу она оказалась по стечению обстоятельств.
По одной из версий, попыткой суицида стали семейные обстоятельства.
На месте происшествия нашли спички и полтора литра горючей жидкости.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, чем опасен штамм COVID-19 "омикрон".