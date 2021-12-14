Аноним сообщил о минировании двух колледжей в Серпухове

Информацию о минировании двух учебных заведений проверяют в подмосковном городе Серпухове, где накануне прогремел взрыв возле православной гимназии.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, аноним сообщил об угрозе взрывов в Губернском колледже и медицинском колледже Серпухова. Кроме того, поступило сообщение от неизвестного о минировании Чеховского техникума в расположенном возле Серпухова посёлке Пролетарском.

Днём ранее 18 летний бывший учащийся православной гимназии, расположенной на территории женского монастыря в Серпухове, подорвал возле неё СВУ, начинённое поражающими элементами. При этом пострадали 12 подростков, одному из которых потребовалась госпитализация. Сам подозреваемый в преступлении получил многочисленные ранения. Сейчас он находится в реанимации.

В связи с произошедшим в Серпухове следователи завели уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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