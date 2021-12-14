Юноша, взорвавший бомбу в православной гимназии в Серпухове, остаётся в больнице

Юноша, который взорвал самодельную бомбу в серпуховской православной гимназии, по-прежнему находится в больнице, пишет РИА Новости.

По словам источника издания, 18-летний бывший ученик образовательного учреждения остаётся под наблюдением врачей.

"Он жив, находится в больнице, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — отметил он.

Во время взрыва парню оторвало ногу. Ранее следователи сообщали, что его состояние расценивают как тяжёлое.

Кроме того, в медучреждениях находятся ещё семь человек, пострадавших в результате ЧС. Многие из них отделались травмами лёгкой или средней степеней тяжести. Сотрудники СК РФ устанавливают причины случившегося. Они уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. Вскоре юношу отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

В РПЦ заявили, что до инцидента репутация гимназии при Серпуховском женском монастыре была безупречной.

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